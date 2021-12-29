Прокуратура провела проверку деятельности квест-комнат в Петербурге

По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура Кировского района с участием специалистов провела проверку исполнения требований законодательства при осуществлении деятельности квест-комнат, расположенных в одном из зданий на Промышленной улице.

В ходе проверки выявлены нарушения при организации допуска детей и их родителей в развлекательную зону, в том числе непрохождение инструктажа перед квестов. Также организаторы не в полной мере соблюдают требования законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические требования.

По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений.

Фото: прокуратура