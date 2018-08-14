Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 16:59
0
lesjasap
317
Код вставки плеера

После выходки вандалов на Медном всаднике не нашли повреждений

0
 
 

Специалисты вздохнули с облегчением после комплексной проверки объекта.

Сотрудники Музея городской скульптуры проверили памятник Медному всаднику на сенатской площади. Особый интерес у представителей организации вызвала голова петра Первого: именно на нее в начале августа забирались вандалы, собиравшиеся установить на архитектурном объекте мангал. Опасения специалистов не подтвердились: повреждений обнаружено не было. Петербуржцы с ужасом представляют, что было бы со скульптурой, если бы нарушителям все-таки удалось бы развести огонь.

По результату визуального осмотра, проведенного с автовышки, механических повреждений, деформаций – не обнаружено. Памятник чудом избежал царапин, которые могли возникнуть на поверхности патины от острых углов металлического предмета

добавила начальник службы по уходу и содержанию городских памятников Екатерина Макеева

Эксперт заметила, что переживания также касались хрупких элементов памятника, например, уздечки коня императора. Она, как и другие предметы декора, не пострадали.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

Оставить комментарий

5