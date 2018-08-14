После выходки вандалов на Медном всаднике не нашли повреждений

Специалисты вздохнули с облегчением после комплексной проверки объекта.

Сотрудники Музея городской скульптуры проверили памятник Медному всаднику на сенатской площади. Особый интерес у представителей организации вызвала голова петра Первого: именно на нее в начале августа забирались вандалы, собиравшиеся установить на архитектурном объекте мангал. Опасения специалистов не подтвердились: повреждений обнаружено не было. Петербуржцы с ужасом представляют, что было бы со скульптурой, если бы нарушителям все-таки удалось бы развести огонь.

По результату визуального осмотра, проведенного с автовышки, механических повреждений, деформаций – не обнаружено. Памятник чудом избежал царапин, которые могли возникнуть на поверхности патины от острых углов металлического предмета добавила начальник службы по уходу и содержанию городских памятников Екатерина Макеева

Эксперт заметила, что переживания также касались хрупких элементов памятника, например, уздечки коня императора. Она, как и другие предметы декора, не пострадали.

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