ФСБ проверили на наличие бомбы 64 станции подземки

На электронную почту главного управления ФСБ поступило анонимное сообщение о бомбах в метрополитене Петербурга и Москвы.

13 марта правоохранительные органы устроили масштабную проверку станций петербургского метрополитена после анонимного сообщения о бомбе. По информации АН "Оперативное прикрытие", неизвестные указали в послании и московскую подземку.

Известно, что вечером 12 марта в Федеральную службу безопасности РФ пришло письмо с электронного адреса, которое гласило: "Мы завтра взорвем 3 станции метро в Питере и 5 в Москве". После полученной информации оперативники Северной столицы проверили все 64 станции, но ничего подозрительного так и не обнаружили.

Стоит отметить, что утром этого же дня по номеру "112" позвонил 43-летний местный житель. Находясь без постоянной работы, мужчина заявил, что где-то в Петербурге заложена бомба. Точного место он не сказал, однако службы порядка нашли его точное местоположение и наведались в квартиру на Загородном проспекте. "Минера" задержали и отправили к дознавателям.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге у станции метро "Балтийская" произошел взрыв.