После пандемии коронавируса вход в Эрмитаж будет ограничен

В Эрмитаже не собираются возвращать возможность неограниченного входа, даже после окончания пандемии коронавируса. Об это заявил гендиректор государственного музея Михаил Пиотровский, передало "ТАСС".
После снятия ограничительных мер в музей планируют пускать только по предварительной записи. Таким образом, петербуржцам и гостям города не придется стоять в очереди.
Особые сложности вызывает льготное посещение музея. Сейчас в учреждении думают над тем, как дистанционно проверить, может ли действительно человек претендовать на льготу.
Эрмитажу понадобится несколько недель, чтобы наладить работы после снятия запрета на работу музеев.
Ранее у одной из главных достопримечательной города нередко выстраивалась огромная очередь.
Фото: Piter.TV
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