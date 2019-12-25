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После пандемии коронавируса вход в Эрмитаж будет ограничен
Сегодня, 9:22
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После пандемии коронавируса вход в Эрмитаж будет ограничен

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Чтобы попасть в музей, придется записываться заранее.

В Эрмитаже не собираются возвращать возможность неограниченного входа, даже после окончания пандемии коронавируса. Об это заявил гендиректор государственного музея Михаил Пиотровский, передало "ТАСС".

После снятия ограничительных мер в музей планируют пускать только по предварительной записи. Таким образом, петербуржцам и гостям города не придется стоять в очереди. 

Особые сложности вызывает льготное посещение музея. Сейчас в учреждении думают над тем, как дистанционно проверить, может ли действительно человек претендовать на льготу. 

Эрмитажу понадобится несколько недель, чтобы наладить работы после снятия запрета на работу музеев. 

Ранее у одной из главных достопримечательной города нередко выстраивалась огромная очередь. 

Фото: Piter.TV 

Теги: государственный музей, пиотровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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