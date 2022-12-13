После многолетней реставрации откроют парк "Ораниенбаум"

Парк был открыт в 1711 году, он относится к объектам культурного наследия федерального значения.

В Ломоносове весной после реставрации откроется парк "Ораниенбаум". Об этом рассказал сообщил врио генерального директора государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков, передает ТАСС.

Парк был открыт в 1711 году, он относится к объектам культурного наследия федерального значения. В ходе реставрации специалисты восстанавливают исторические ландшафты вокруг Большого Меньшиковского дворца.

Напомним, в дворянской усадьбе XIX века в Монрепо завершилась реставрация. На входе в парк гостей встречают парадные ворота – главный символ Монрепо. Работы по их реставрации завершились в этом году. Ворота были восстановлены полностью, включая чугунную калитку и герб баронов Николаи.

Отреставрированные парковые постройки, усадебный дом и библиотечный флигель через год станут выставочным пространством. Одним из самых необычных мест музея-заповедника станет оранжерея. Здесь будут не только выращивать экзотические растения, но и проводить занятия по ботанике и естествознанию для выборгских школьников.

Фото: Piter.tv