После массовой драки со стрельбой в московском ТЦ задержали около 50 человек

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

После массовой драки со стрельбой в московском ТЦ "Тройка" задержали около 50 человек. Потасовка началась в супермаркете "Ашан" в пятницу вечером, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, все участники потасовки – иностранцы, отмечает агентство.

Полицейские доставили в отделение участников конфликта, который, предположительно стартовал после оскорбления одного человека другим. После чего за него заступились толпой и началась потасовка с применением оружия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Тем временем, накануне вечером в Петербурге у станции метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv