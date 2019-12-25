После двухдневной пьянки житель Саратовской области вернулся домой и обнаружил там труп

Мужчина пил с приятелем за городом два дня, а когда вернулся в родной дом, нашел там тело.

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в городе Вольске.

Региональные следственные органы СКР сообщают о доследственной проверки в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства смерти мужчины в частном домовладении города Вольска. По данным следствия, 47-летний хозяин дома вернулся домой 21 июля после затяжной пьянки за пределами города со своим приятелем. Когда мужчина вернулся домой, он нашел труп мужчины и вызвал полицию.

В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области