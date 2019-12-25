В Саратове от рук психопата пенсионера, защищая сына и жену, погиб молодой мужчина

Двумя выстрелами из ружья пенсионер убил 35-летнего мужчину в гаражах.

В Заводском районе Саратова 69-летний пенсионер застрелил молодого мужчину.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают о возбуждении уголовного дела по статье "убийство" в отношении 69-летнего пенсионера. По версии следствия, трагедия произошла около 21 часов 20 июля на участке местности у дома № 23 по 2-му Прессовому проезду города Саратова. В ходе расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Подозреваемый задержан.

Региональное издание "Взгляд Инфо" сообщает, что пенсионер и раньше вел себя неадекватно по отношению к окружающим. В алкогольном состоянии пенсионер часто угрожал людям огнестрельным оружием. Местные жители неоднократно жаловались на неадеквата в полицию. В этот раз свои угрозы пенсионер привел в действие.

Сообщается, что убитый катал 4-летнего сына мотоцикле, когда убийца облил малыша из шланга. Отец мальчика что-то сказал пенсионеру и поехал в гараж. Пенсионер в гаражах нагнал мужчину с ребенком и выстрелил в молодого мужчину. А затем наставил ружье в сторону мальчика и его матери, которая стала кричать после первого выстрела.

Молодой мужчина в последний момент дернул пенсионера за ногу, и тот сделал в него еще один смертельный выстрел. После убийства пенсионер пытался скрыться, но его вскоре задержали.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области