После дорожной ссоры в центре Петербурга задержали трех человек с оружием

На задержанных составили протокол о мелком хулиганстве.

Вечером в понедельник, 21 февраля, в Петербурге объявили план "Перехват", в результате которого на проспекте Бакунина задержали "БМВ", водитель которого угрожал оружием пенсионерке. Об этом сообщила "Фонтанка".

В полицию обратилась 63-летняя горожанка и сообщила, что на перекрестке проспекта Чернышевского и Фурштатской улицы она встретила грубого водителя, который угрожал ей оружием. В задержанной иномарке находилось три человека, при обыске нашли травматический пистолет, на который у водителя было разрешение. Пассажиров и водителя "БМВ" доставили в отдел полиции и составили на них протоколы о мелком хулиганстве.

Оказалось, что водитель уже привлекался по статье об угрозе убийством, а двое пассажиров – о грабеже и разбое и о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее мы писали, что водитель, получивший ожоги на Лени Голикова, находится в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.tv