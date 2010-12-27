После аварии в Тосненском районе водителя вырезали из кабины

На Московском Шоссе друг в друга врезались два грузовика Volvo.

Утром субботы, 23 ноября, в Ленобласти произошло столкновение двух грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону.

Авария произошла в городе Любань Тосненского района. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую МЧС в 8:48. На место ДТП оперативно выдвинулись четыре спасателя в сопровождении одной спецмашины. По приезде они обнаружили одного из участников аварии зажатым на водительском сиденье. Спасатели смогли вырезать потерпевшего, после чего ему была оказана медицинская помощь.

Помимо спасения пострадавших, МЧС отмыли дорогу от разлвишегося бензина.

Ранее мы сообщали, что на КАДе перевернулся и загорелся KIA.

Фото: Piter.tv