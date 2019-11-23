На КАДе перевернулся и загорелся KIA

Предположительно, водитель был сильно пьян.

Ночью субботы, 23 ноября, на Кольцевой автодороге Петербурга очевидцы обнаружили горящий "переветрыш". Видео с аварией опубликовали в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Авария произошла на съезде с КАД на Октябрьскую в 2:20. Автомобиль Kia перевернулся на крышу и впоследствии загорелся. Автор видео отметил, что водитель иномарки предположительно был сильно пьян. Также он испугался, что машина взорвется, но позже убедился, что она на дизельном топливе.

Автомобиль удалось потушить силами очевидцев и сотрудников ГИБДД. Сведений о пострадавших нет. Подробности аварии уточняются.

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Фото и Видео: vk.com/spb_today