Посещение российских судов в футболках "Я/Мы" могут запретить

Под запрет могут попасть и другие нежелательные надписи.

Посещение российских судов в футболках с нежелательными надписями могут запретить. Обвиняемых нельзя будет поддерживать в одежде со слоганами "Я/Мы", "Позор", "Свободу", "Поджигай", "Ненависть" и прочее. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Соответствующий пункт содержится в проекте новых Типовых правил пребывания посетителей в судах. Посетителям могут запретить присутствовать на заседании, если "внешний вид оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

В соответствии с этими нормами судебные приставы могут посчитать оскорбляющей коллекцию одежды от оппозиционера Алексея Навального. Например, халаты с надписями "ШИЗО" или куртки "Ватник арестанта".

Ранее мы писали, что фигуранты дела о теракте в петербургском метро вспомнили про Чикатило.



Видео: Питер ТВ