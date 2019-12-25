Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга обнаружили порядка 1 млн нарушений

Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали порядка 1 миллиона дорожных нарушений. Полученная передана в ЦАФАН.

Порядка 1 миллиона нарушений ПДД зафиксировано комплексами фотовидеофиксации в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Большинство нарушений, 92 %, составили нарушения скоростного режима. Еще 2% – проезд на запрещающий сигнал светофора, 2,5% – движение по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, 2% – пересечение стоп-линии, менее 1% – движение грузовых транспортных средств далее второй полосы, движение по обочине, не соблюдения требований знаков/разметки.

На данный момент в городе работают 990 комплексов, которые следят за нарушениями правил ПДД. В основном они располагаются в аварийных местах города. Вся полученная с фиксаторов информация передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в НИИ Дженелидзе спасли жизнь пострадавшему в ДТП водителю скутера.

Фото: Piter.TV