Порошенко хочет окончательно порвать связи с Россией

Бывший глава Украины Петр Порошенко назвал курс на дальнейший разрыв отношений с Россией - основой его партии "Европейская солидарность". С такой идеей они пойдут на предстоящие выборы в Верховную раду.
Своих коллег он назвал защитниками Украины, реформ и европейского выбора государства.
Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил",
- сказал он в воскресенье на съезде партии.
Политик также отметил, что его партия намерена бороться с пророссийскими силами на Украине, которые по его мнению "отдаляют их от Европы и тянут назад в Российскую империю".
Он также отметил, что политическим конкурентам нечего предложить, кроме "дешевого, удушливого российского газа.
Фото: Википедия / Вадим Чуприна
Обсуждение ( 1 )
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