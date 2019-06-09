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Rybka123
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Порошенко хочет окончательно порвать связи с Россией

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Политик уверен, что у его страны есть только один светлый путь – в Евросоюз и НАТО.

Бывший глава Украины Петр Порошенко назвал курс на  дальнейший разрыв отношений с Россией - основой его партии "Европейская солидарность". С такой идеей они пойдут на предстоящие выборы в Верховную раду.

Своих коллег он назвал защитниками Украины, реформ и европейского выбора государства.

Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил",
- сказал он в воскресенье на съезде партии.

Политик также отметил, что его партия намерена бороться с пророссийскими силами на Украине, которые по его мнению "отдаляют их от Европы и тянут назад в Российскую империю".

Он также отметил, что политическим конкурентам нечего предложить, кроме  "дешевого, удушливого российского газа.

Фото: Википедия / Вадим Чуприна

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:17

завербован и  он  конкретно

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