Порошенко хочет окончательно порвать связи с Россией

Политик уверен, что у его страны есть только один светлый путь – в Евросоюз и НАТО.

Бывший глава Украины Петр Порошенко назвал курс на дальнейший разрыв отношений с Россией - основой его партии "Европейская солидарность". С такой идеей они пойдут на предстоящие выборы в Верховную раду.

Своих коллег он назвал защитниками Украины, реформ и европейского выбора государства.

Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил",

- сказал он в воскресенье на съезде партии.

Политик также отметил, что его партия намерена бороться с пророссийскими силами на Украине, которые по его мнению "отдаляют их от Европы и тянут назад в Российскую империю".

Он также отметил, что политическим конкурентам нечего предложить, кроме "дешевого, удушливого российского газа.

Фото: Википедия / Вадим Чуприна