Порчу объекта культурного наследия у Ботанического сада оценили в 100 тысяч‍

Суд наказал строителя за самовольное изменение планировки исторического дома.

В Петроградском районном суде местного разнорабочего оштрафовали за порчу объекта культурного наследия в Ботаническом саду. Мужчина получил наказание в виде обязательной выплаты ста тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

По данным следствия, представитель компании "Стройремсервис-СПб" по дресу профессора Попова, 2Б без разрешения властей занимался работами в жилом доме штатных сотрудников Ботанического сада. Здание находится под охраной как памятник федерального значения. В частности, мужчина создал из оконного проема дверь, что привело к порче дома. Начальник фигуранта отметил, что не давал работнику данного задания. Сам обвиняемый раскаялся в содеянном и признал вину.

Напомним, что поврежденный дом был построен в 1912-1914 годах архитектором Адамом Дитрихом.

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Фото: Piter.tv