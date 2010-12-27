Ольга Бузова может сесть на шесть лет за мошенничество с розыгрышем Mercedes

Десятки блогеров подали заявление на популярную телеведущую и певицу.

У популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram 14 млн подписчиков. Звезда регулярно устраивает для них различные конкурсы и розыгрыши. Недавно девушка стала рекламным лицом так называемого "гива", который был организован при финансовой поддержке нескольких блогеров.

Согласно договору, Бузова должна была разыграть Mercedes. Чтобы его получить, необходимо было подписаться на каждого спонсора "гива" и ждать результатов. В свою очередь начинающие блогеры должны были получить сотни "живых", реальных подписчиков за скромную плату от 50 до 120 тысяч рублей.

В результате блогеры хотят подать на певицу в суд. Они обвиняют ее в мошенничестве и присвоении 12 млн рублей (такую сумму они в общей сложности перечислили). Якобы Ольга не подвела итоги, и вместо реальных пользователей на спонсоров подписались фейки. Если все это подтвердится, то звезда Instagram может сесть в тюрьму на шесть лет.

Изначально Ольга с недоумением наблюдала за скандалом. В интервью "Комсомольской правде" девушка сообщила, что необоснованные обвинения посыпались на нее задолго до финала розыгрыша. По словам Бузовой, "гив" был публичный. Результаты подводились в прямом эфире. Бузова тщательно следила за соблюдением всех условий. Mercedes получила некая Люба. Ее выбрали с помощью генератора случайных чисел.

Сегодня интересы певицы в суде представляет звездный адвокат Сергей Жорин. Блогеры же обратились за помощью к правозащитнику Екатерине Гардон.

Ранее Ольга Бузова призналась, что родители лишили ее детства.

Фото: super.ru, Instagram / buzova86