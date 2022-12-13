Попугай по кличке Киви отправился из Петербурга на Кипр

Особое внимание было обращено на наличие лабораторных исследований на грипп птиц и орнитоз.

В пассажирском терминале аэропорта Пулково сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль благородного зелёно-красного попугая (эклектуса).

Особое внимание было обращено на наличие лабораторных исследований на грипп птиц и орнитоз. В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было. Попугай по кличке Киви отправился на Кипр.

Специалисты отметили, что высокопатогенный грипп птиц (ВГП) является острым высококонтагиозным (заразным) заболеванием. Падеж поголовья при гриппе птиц может достигать 100%. Ранее Россельхознадзор сообщал, что, по данным ВОЗЖ, с 4 по 10 марта в мире было зарегистрировано 288 новых вспышек высокопатогенного гриппа птиц.

Ранее в Пулково за один день 556 декоративных птиц прошли ветеринарный контроль.

Фото: Россельхознадзор