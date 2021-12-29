В Роспотребнадзоре видят тенденцию к замедлению распространения южноафриканского варианта ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о замедлении распространения "омикрона"-штамма. Об этом чиновница сообщила в эфире телеканала "Россия-24" в интервью для журналистке Наиле Аскер-заде.

Динамика развития и, так скажем, наступление штамма "омикрон" несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Специалист уточнила, что при этом удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусной инфекцией по стране составляет уже более 50%. Южноафриканский вариант ковида по-прежнему считается очень заразным (контагиозным). Эта характеристика у него сильнее, чем у вируса гриппа, поэтому "омикрон" так быстро распространяется по миру и РФ.

Напомним, что мутацию коронавируса B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, ученые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре 20201 года. Вариант имеет устойчивость к защитным антителам и высокой трансмиссивностью. В настоящее время медики установили, что заразность "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами от трех до семи раз выше. При этом инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

Попова: нет ответа, будет ли иммунитет после "омикрона" защищать от "дельты".

Фото и видео: YouTube / Россия 24