По ее словам, количество таких людей не превышает 1%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного заражения коронавирусом в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Попова отметила, что врачи говорят о необходимости разобраться с тем, как поставили в прошлый раз диагноз тем людям, которые считают, что они переболели коронавирусом второй или третий раз.

Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова заявила, что не видит необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения.

Видео: YouTube / Россия 24