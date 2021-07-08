Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного заражения коронавирусом в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
Попова отметила, что врачи говорят о необходимости разобраться с тем, как поставили в прошлый раз диагноз тем людям, которые считают, что они переболели коронавирусом второй или третий раз.
Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Попова заявила, что не видит необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения.
Видео: YouTube / Россия 24
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