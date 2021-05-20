Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса

По ее словам, значимых рисков не было обнаружено.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Поповой, благодаря принятому решению о продлении нерабочих дней в мае удалось не допустить роста заболеваемости COVID-19 и не изменить стабильность ситуации. Она также оценила способность российских вакцин в борьбе с распространением инфекции из-за рубежа.

Российские вакцины защищают от всех штаммов. В настоящее время мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. Пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли. Но надо прививаться, ничего не опасаясь. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Мишустин заявил, что Москва готова налаживать с Баку взаимодействие в производстве вакцин от COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24