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Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса

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По ее словам, значимых рисков не было обнаружено.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Поповой, благодаря принятому решению о продлении нерабочих дней в мае удалось не допустить роста заболеваемости COVID-19 и не изменить стабильность ситуации. Она также оценила способность российских вакцин в борьбе с распространением инфекции из-за рубежа.

Российские вакцины защищают от всех штаммов. В настоящее время мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. Пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли. Но надо прививаться, ничего не опасаясь.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Мишустин заявил, что Москва готова налаживать с Баку взаимодействие в производстве вакцин от COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, вакцина, коронавирус, роспотребнадзор, штамм
Категории: Новости России, Лента новостей,

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