В России провели более 13,5 млн тестов на выявление коронавируса.

Анна Попова рассказала об объеме тестирования на коронавирус. Об этом глава Роспотребнадзора заявила во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Чиновница пояснила, что медики практически выполняют объем анализов, который был поставлен правительством РФ.

Мы практически достигли той планки, о которой нам было сказано президентом РФ, и за прошедшие два дня почти 300 тысяч тестов ежедневно в РФ исполняются Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что на данный момент по стране выполнено более 13,5 млн исследований на наличие коронавируса среди местного населения.

Попова оценила ситуацию с бессимптомными пациентами с COVID-19.

Видео: government.ru