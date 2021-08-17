Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от коронавируса

Она будет способна блокировать распространение вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время идет разработка пятой российской вакцины от коронавируса. Об этом она сказала в ходе круглого стола "Санитарный щит страны - безопасность для граждан".

По словам Поповой, данный препарат скоро будет представлен общественности.

В Российской Федерации <…> четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, в конце июня научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Гендиректор центра заявил, что новый вариант "ЭпиВакКороны" нужен для ускорения и масштабирования производства препарата для профилактики COVID-19.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москвы и Евросоюз обсуждают вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ