Глава Роспотребнадзора оценила российские вакцины от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин. Об этом чиновница сообщила во время пленарного заседания на Московском урбанистическом форуме. По информации от эксперта, российские ученые имеют в арсенале препараты для профилактики заражения с различными вариантами на случай непредсказуемого развития эпидемиологической обстановки.

Будет ли он мутировать так, что потребуются новые вакцины? Этого никто не знает. Сегодняшние вакцины, все, которые есть в РФ абсолютно, учёные говорят, что и те, которые есть в мире, они защищают от болезни Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Специалист рассказала, что после встречи с коронавирусной инфекции в организме вакцинированного пациента может начать развиваться болезнь, но она будет протекать в легкой форме.Попова объяснила, что ученые взяли для вакцины именно те участки вируса, которые меньше всего подвержены мутациям.

Они берут самые стабильные, такие участки, при изменении в которых это будет уже другой вирус, он будет по-другому называться. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Власти Москвы пообещали сделать "все возможное", чтобы не вводить локдаун.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum