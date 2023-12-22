Попова прокомментировала обсуждение "болезни Х"

Глава Роспотребнадзора оценила опасность от данной болезни.

Обсуждение так называемой "болезни Х" представляет из себя обычную рутинную работу, так как специалисты должны просчитать все возможные и вероятные сценарии. Соответствующее заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия 24". Чиновница заметила, что термин "болезнь Х" существует уже много лет. Однако конкретные параметры и свойства данного заболевания еще не установлены.

Это обычная рутинная работа экспертов, ученых - просчитать все возможные, вероятные сценарии развития при любом вирусе. То ли вирус гриппа новый с пандемическим потенциалом, и, собственно, что всегда и просчитывалось. То ли какой-то другой вирус, который тоже может преодолеть межвидовой барьер, это самые такие рисковые ситуации. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова отметила, что можно предполагать любые цифры смертности из-за этого гипотетического заболевания: даже в 10, 20 или 30 раз больше, чем фиксировалось от коронавирусной инфекции. В текущий момент отечественные эксперты занимаются созданием вакцин и оперативных тест-систем для определения диагноза. В Роспотребнадзоре сотрудничают с дружественными странами для того, чтобы лучше видеть и распознавать возможные угрозы, а также вовремя реагировать на опасность в сфере здравоохранения.

Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live