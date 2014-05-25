В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штаммов COVID-19 по РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Москве пренебрежением мерами профилактики, а также интенсивностью сезонной миграции местного населения. Об этом чиновника рассказала журналистам телеканала "Россия-1".

Связано это с абсолютно понятными факторами. Первое - это нигилизм тотальный к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Также это связано с интенсивностью миграции конца весны - начала лета. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт призвала граждан РФ в сложной эпидемиологической обстановке к максимальному снижению числа контактов с другими людьми. Также чиновница уведомила население о том, что по стране фиксируется рост показателей по распространению индийского штамма инфекции. Именно этот вариант вируса интенсивнее всего передается по миру и в РФ. Также в России циркулируют британский, бразильский и южноафриканский штаммы.

Роспотребнадзор просит не принимать препараты от аллергии до и после вакцинации.

Фото: Kremlin.ru