Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самое частое место заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас - самое большое количество.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Отметим, что за последние сутки в России было зарегистрировано 9232 новых случая заражения COVID-19.
Ранее Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
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