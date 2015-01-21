По ее словам, есть еще одно место заражения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самое частое место заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас - самое большое количество. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Отметим, что за последние сутки в России было зарегистрировано 9232 новых случая заражения COVID-19.

Ранее Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24