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Попова назвала самое частое место заражения коронавирусом

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По ее словам, есть еще одно место заражения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самое частое место заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас - самое большое количество.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Отметим, что за последние сутки в России было зарегистрировано 9232 новых случая заражения COVID-19.

Ранее Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, заражение, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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