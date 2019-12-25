Попытка купить авиабилеты оставила 70-летнюю петербурженку без 40 тысяч рублей

Женщина хотела вернуться домой из Анапы.

Днем 9 октября в полицию обратилась 70-летняя петербурженка, лишившаяся крупной суммы денег с банковской карты. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, пенсионерка попалась в ловушку мошенников.

Как выяснилось, 22 сентября, находясь на отдыхе в Анапе, женщина зашла на сайт по продаже авиабилетов, чтобы купить билет домой, в Петербург. На портале пенсионерка указала все данные своей карты для оплаты покупки, ввела появившийся смс-код, и с ее карты списалось почти пять тысяч рублей. В авиакомпании, однако, сообщили, что билет на имя женщины у них не зарегистрирован, а деньги на их счет не поступали.

Уже дома, 9 октября пенсионерка повторно попробовала приобрести билет на сайте Avia.Peterbyrg.com и снова указала все данные своей банковской карты. Следом за этим женщине пришло 14 оповещений о списании денег на общую сумму свыше 34 тысяч рублей. Электронные билеты при этом петербурженка так и не получила.

Общий ущерб составил 39 800 рублей. В пятницу, 9 октября, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что петербургский ученый-физик стал жертвой банковских мошенников.

Фото: pixabay