Сейчас пациент находится в соматическом отделении.

Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители регионального минздрава. По данным чиновников, сейчас пострадавший мальчик находится в соматическом отделении больниц Красноярского края.

Мальчика перевели в палату соматического отделения, где он будет находиться со своей родственницей сообщение местного минздрава

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 января. На горнолыжной трассе комплекса "Гора отдельная" сошла снежная масса. Ей засыпало несколько строений. Спасатели нашли тела 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и ребенка. Все погибшие оказались членами одной семьи. Спасателям удалось доставить еще одного ребенка в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас у пациента наблюдается положительная динамика. Подростку уже сообщили о гибели родителей и брата. На данный момент решается вопрос о том, с кем будет жить мальчик.

По факту трагедии на трассе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Власти Норильска объявили день траура по погибшим под лавиной.

Видео: YouTube / Телекомпания Енисей