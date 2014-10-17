Роспотребнадзор перечислил полезные свойства укропа

При этом в ведомстве предупредили, что зелень лучше употреблять в меру.

В Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили полезные свойства укропа. По данным пресс-службы ведомства, в веточках зелени содержится вдвое больше витамина C, чем в цитрусовых.

Также укроп богат витаминами Р, Е и группы В, флавоноидами и фитонцидами. Последние 2 компонента служат для подавления роста бактерий и защищают от преждевременного старения. Наконец, укроп можно рассматривать как антибактериальное эффектом, которое помогает бороться с инфекциями

При этом сотрудники Роспотребнадзора предупредили, что, как и любой продукт, зелень нужно употреблять в умеренных количествах. Особенно это относится к людям с пониженным давлением и беременным женщинам, поскольку чрезмерное употребление зелени способствует понижению давления и гипертонусу матки.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга перечислил самые опасные продукты.

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