Роспотребнадзор Петербурга перечислил самые опасные продукты

Неправильная технология приготовления некоторых блюд может повлечь за собой передачу кишечных инфекций и отравление.

Роспотребнадзор Петербурга перечислил наиболее опасные продукты питания, в которых при определённых условиях могут находиться кишечные инфекции. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Одними из первых в списке оказались шаверма, многокомпонентные салаты, особенно со сметаной и майонезом, продукты из рубленного мяса, студень и пирожные с кремом.

Специалисты подчеркнули, что все эти блюда могут вызвать пищевые отравления и заражения инфекционными заболеваниями, при нарушении технологии их приготовления, а также неправильном хранении, нарушении сроков годности и несоблюдением правил личной гигиены. Подобные продукты могут передавать сальмонеллёз, дизентерию, норовируснаю и ротавируснаю инфекции, вирусный гепатит А.

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