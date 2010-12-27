Полянцы отметили день рождения поселка

В официальной части торжества приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители районной администрации, местной власти и другие.

12 июня в Полянах прошел праздник, посвященный Дню России и 75-й годовщине поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этот день состоялось возложение венков и цветов к воинскому захоронению.

После этого прошла церемония открытия новой зоны отдыха для детей и взрослых, обустроенной игровыми площадками, скамейками и др.

Затем состоялось шествие колонн трудовых коллективов поселения на центральную площадь, где мероприятие продолжилось праздничной программой.

В официальной части торжества приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители районной администрации, местной власти и другие.

Глава МО "Полянское сельское поселение" Александр Дружинин и глава администрации Василий Козлов поздравили жителей и гостей поселка с двойным праздником, а также поблагодарили активных граждан за вклад в развитие муниципального образования.

Выборгский район славен своими достижениями как в Ленинградской области, так и за ее пределами, но главная его гордость – это жители, наши земляки. Именно благодаря вашему личному участию в жизни Полянского поселения развивается и Выборгский район в целом. Я уверен, что каждый из нас и в дальнейшем будет отдавать все знания, опыт и силы для процветания нашей малой родины. глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Затем состоялось чествование лучших жителей сельского поселения в различных номинациях: "Многодетные семьи", "Лучший по профессии", "За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию", "Служу России" и др.

В этом году Почетный знак "За заслуги перед Выборгским районом" вручен главе МО "Полянское сельское поселение" Александру Дружинину.

С яркой концертной программой для гостей праздника выступили коллективы Домов культуры п. Поляны, п. Семиозерье, ансамбль "Жемчуг", группа 3XL PRO, кавер-группа VICTORIA BAND (г. Санкт-Петербург).

Также, по сложившейся традиции, в День поселка состоялся футбольный матч между командами предприятий и учреждений Полянского сельского поселения.

Завершилось торжество фейерверком.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО