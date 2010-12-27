Полтавченко представил правительству своего нового заместителя

На заседании правительства во вторник, 19 декабря, губернатор Петербурга представил нового заместителя, который займется арктическими вопросами.

Во вторник, 19 декабря, на заседании правительства глава Северной столицы Георгий Полтавченко представил нового вице-губернатора. Михаил Кучерявый будет курировать работу комитета по природопользованию и отвечать за развитие Арктики в Петербурге.

Георгий Полтавченко сообщил, что Михаил Кучерявый будет отвечать за решение вопросов природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга. Кроме того, в его компетенции будут находиться вопросы реализации государственной программы развития Арктической зоны. Пресс-служба губернатора Петербурга

Новоиспеченный заместитель губернатора ранее занимал похожую должность в правительстве Ленинградской области. 13 декабря Полтавченко предложил его кандидатуру на пост вице-губернатора.

Ранее Piter.tv сообщал, что вице-губернатором по экологическим вопросам станет Михаил Кучерявый.