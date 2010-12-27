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Полтавченко представил правительству своего нового заместителя
Сегодня, 12:29
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Asyaromanenkova
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Полтавченко представил правительству своего нового заместителя

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На заседании правительства во вторник, 19 декабря, губернатор Петербурга представил нового заместителя, который займется арктическими вопросами.

Во вторник, 19 декабря, на заседании правительства глава Северной столицы Георгий Полтавченко представил нового вице-губернатора. Михаил Кучерявый будет курировать работу комитета по природопользованию и отвечать за развитие Арктики в Петербурге.

Георгий Полтавченко сообщил, что Михаил Кучерявый будет отвечать за решение вопросов природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга. Кроме того, в его компетенции будут находиться вопросы реализации государственной программы развития Арктической зоны.

Пресс-служба губернатора Петербурга

Новоиспеченный заместитель губернатора ранее занимал похожую должность в правительстве Ленинградской области. 13 декабря Полтавченко предложил его кандидатуру на пост вице-губернатора.

Ранее Piter.tv сообщал, что вице-губернатором по экологическим вопросам станет Михаил Кучерявый.

Теги: новости питера , новости спб , полтавченко
Категории: Новости СПб

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