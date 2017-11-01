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Полтавченко пообещал раскрыть подобности договора по ЗСД только в индивидуально

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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко согласился раскрыть подробности концессионного соглашения по ЗСД депутату Оксане Дмитриевой только в индивидуальном порядке.

Глава Северной столицы ответил на вопрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой о разглашении деталей договора между городом и концессионером ЗСД. Губернатор заявил, что правительство не обязано разглашать подробности соглашения о государственно-частных партнерствах, если вторая сторона против.

Федеральное законодательство действительно не определяет все соглашения, связанные с государственно-частным партнерством, как секретные. Но оно и не обязывает участников сторон раскрывать эту информацию без согласия второй стороны.

Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

Однако Полтавченко согласился предоставить выписку о концессионных договоренностях в индивидуальном порядке.

Депутаты не первый раз пытаются узнать подробности договора по ЗСД. "Магистраль Северной столицы" получила Западный скоростной диаметр в пользование на 30 лет. Общая стоимость проекта была 200 миллиардов рублей. Власти города при этом должны возмещать концессионеру убытки, если сбор с водителей не превысит 9,6 миллиарда за год.

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Теги: зсд , компания магистраль северной столицы , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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