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Аналитики выяснили, сколько петербуржцев получат новогоднюю премию
Сегодня, 10:01
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Alena_Zinovieva

Аналитики выяснили, сколько петербуржцев получат новогоднюю премию

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Премированы в полном размере будут только 8% горожан.

Аналитики hh.ru провели опрос среди работающих жителей Петербурга и выяснили, сколько из них получат новогоднюю премию. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Оказалось, что только 8% горожан будут премированы в полном размере. Еще 5% респондентов рассчитывают на частичное вознаграждение, а вот 6% работников останутся без премии.

На момент опроса каждый третий респондент не знал, будет ли вознагражден за свой труд. Среди опрошенных были 49%, которые никогда не получали премий на Новый год, этот раз не станет исключением.

Ранее мы называли товары, которые петербуржцы покупали чаще всего в 2020 году.

Фото: pixabay.com

Теги: новый год, опрос, премии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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