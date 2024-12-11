В Петербурге состоится премьера проекта «Тайны ледяной планеты» Захватывающее путешествие в царство льда можно будет увидеть на огромном экране «Планетария 1».

В "Планетарии 1" состоится новое полнокупольное шоу "Тайны ледяной планеты". Уникальный проект в Петербурге стартует с 5 марта. Проект создавался продюсерским центром "Яндекса — Плюс Студией" совместно с "Планетарием 1". Сюжет перенесет гостей полнокупольного события в прошлое. Аудитории предложат открыть заново Антарктиду вместе с Беллинсгаузеном, изучить лёд и его тайны среди невероятных пейзажей с ученой-гляциологом, а также посетить 3025 год с космонавтом, путешествующим по далёким галактикам. Вместе с создателями шоу зрители попытаются найти в космосе планету, на которой есть лед, а значит, пригодные для возникновения жизни условия.

В качестве музыкального сопровождения в историю выбраны произведения композитора Святослава Савельева. Создатели пояснили, что его работы подчеркивает эпичность заявленных ледяных пейзажей. Также автору удалось органично совместить звучание классических инструментов с современной эмбиент-звучанием.

В создании полнокупольного шоу "Тайны ледяной планеты" был задействован режиссер VR-клипа, ставшего хитом на нашумевшей выставке "Панк-культура. Король и Шут", Максим Никонов. Основой визуальной части проекта стали кадры, сделанные при помощи 3D-графики. Работа проделана студией "Планетария 1" с учетом особенностей экрана. Напомним, что площадка на данный момент является крупнейшим планетарием по диаметру купола в мире. Общая площадь экрана превышает 2100 квадратных метров.

Авторы проекта напомнили, что создание купольного контента представляет из себя уникальный процесс, так как он требует знаний в области визуальных эффектов и анимации, а также глубокого понимания того, как люди воспринимают окружающее пространство. Вместе с этим необходима грамотная работы с тем, как контент взаимодействует с аудиторией в необычном формате планетария.

Перед нашей командой стояла абсолютно новая задача — передать нужную атмосферу: ледяной земли, снежной бури, таяния ледников, добиться эффекта погружения, чтобы у зрителя осталось ощущение, что он только что побывал в одной из самых холодных точек Земли — Антарктиде. Сергей Бабкин, старший дизайнер студии "Планетария 1"

Проект "Тайны ледяной планеты" — выход в новое визуальное измерение. Изображение по разрешению в восемь раз большее, чем дают современные 4К-платформы. Большая часть исходных материалов снималась под обычный экран, и нам пришлось переизобрести правила композиции кадра, монтажа и работы с актерами. Купольная проекция — новый яркий опыт для Плюс Студии. Благодаря таланту режиссера и команды удалось создать иммерсивный новый мир, где технологии и искусство открывают новый уровень сторителлинга, способный растопить сердца. Дмитрий Токояков, продюсер визуальных эффектов Плюс Студии

Полнокупольное шоу "Тайны ледяной планеты" станет продолжением "ледяной франшизы", начало которой положила выставка-экспедиция "Лёд. Жизнь". Напомним, что ее "Яндекс Плюс Студия" и бюро Planet 9 открыли на территории "Севкабель Порта" в ноябре 2024 года. Данная выставка объединяет коллективные знания и впечатления о льде. Речь идет как о физических и химических свойствах вещества, так и до его использования в бытовых условиях, спортивных состязаниях и искусстве.

Отметим, что показы шоу "Тайны ледяной планеты" будут идти в "Планетарии 1" стартуют в марте, актуальное расписание представлено здесь. Первые показы пройдут 5 и 13 марта, билеты на них и другие дни можно купить на Яндекс Афише. Покупатели билетов по карте Пэй получат кешбэк до 50% баллами Яндекс Плюса.

Фото: Яндекс Афиша и "Планетарий 1"