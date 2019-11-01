Полковник ФСБ вернет в казну более 6 млрд рублей

Он не может объяснить происхождение этих денег.

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и пообещал вернуть в бюджет более шести миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката полковника Владимира Михайлова.

Прокуратора потребовала вернуть около 6,5 миллиардов рублей. Происхождение этих денег обвиняемый объяснить не может. Черкалин обязался вернуть рубли, евро, доллары на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей, без учета остальных активов.

Адвокат полковника объяснил, что его клиент получил эти деньги из не предусмотренных законом источников.

Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в организации заказного убийства петербурженки.

Видео: YouTube/ newsoldat