Трем петербуржцам дали срок за банку с метамфетамином

Группу задержали во время передачи денег.

27 февраля Ленинградский районный суд огласил приговор в отношении двух мужчин и женщины, которые прятали полкило метамфетамина в сугробе.

Как сообщает пресс-служба объединенный судов города, в снежный ноябрь 2016 года группа злоумышленников спрятала банку из-под чая в одном из сугробов, чтобы перепродать. Однако емкость была не простая. Внутри нее хранилось 497,5 г психотропа. Цена сделки составляла по подсчетам злоумышленников 135 тыс. рублей.

После того, как подсудимые получили желаемую сумму, они назвали место хранения банки. Только покупатели для начала задержали продавцов, так как на сделку пришли участники оперативного эксперимента.

Троица вину признала и раскаялась в содеянном. Суд признал их виновными по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и приговорил мужчин к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Даме дали 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге полиция задержала правозащитника Андрея Пивоварова из "Открытой России".