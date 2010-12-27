Зенитный ракетный полк под Петербургом полностью перевооружили

Зенитчики Ленобласти получили очередной комплект новых ракет.

Полк дивизии ПВО в Ленинградской области полностью перевооружился на зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В учебном центре в Гатчине зенитчики прошли переобучение. В рамках госпрограммы по перевооружению боевые расчеты полка выполнили боевые стрельбы по имеющим повышенную сложность гиперзвуковым мишеням "Фаворит". Маневры провели на полигоне "Капустин Яр".

Военные вернулись на место постоянной дислокации. На боевое дежурство по обороне северо-запада России новая зенитно-ракетная система заступит с февраля 2020 года.

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Фото: Минобороны РФ