Политолог Ярошенко предложил ввести штрафы за выход на лед

По словам эксперта, принятие этой инициативы поможет решить проблему ежегодных трагедий.

Политолог Алексей Ярошенко предложил ввести штрафы за выход на лед в опасные периоды года. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, административные штрафы составят от 50 до 100 тысяч рублей. Он подчеркнул, что по всей России надо ввести единые законодательные сроки, в которые выход на лед категорически запрещен. Также Ярошенко предложил штрафы до 300 тысяч рублей родителям, которые выводят на лед своих детей. Политолог отметил, что принятие этой инициативы поможет решить проблему ежегодных трагедий.

Ранее эксперт рассказал, что Центробанк ограничит автокредиты и ипотеку.

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