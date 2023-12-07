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Политолог Станкевич объяснил, почему визит Путина так важен Монголии
Сегодня, 13:00
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Политолог Станкевич объяснил, почему визит Путина так важен Монголии

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По его словам, у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны.

Политолог Сергей Станкевич объяснил, почему визит президента РФ Владимира Путина так важен Монголии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны. Станкевич подчеркнул, что отношения России и Монголии довольно тесные, и они нуждаются в срочном продвижении вперед. Эксперт напомнил, что через республику должен пройти трансмонгольский газопровод "Сила Сибири — 2", а также страна нуждается в электричестве, которое можно получить с помощью Москвы.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области потушили мощный ландшафтный пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: визит, владимир путин, монголия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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