Политолог Станкевич объяснил, почему визит Путина так важен Монголии

По его словам, у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны.

Политолог Сергей Станкевич объяснил, почему визит президента РФ Владимира Путина так важен Монголии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны. Станкевич подчеркнул, что отношения России и Монголии довольно тесные, и они нуждаются в срочном продвижении вперед. Эксперт напомнил, что через республику должен пройти трансмонгольский газопровод "Сила Сибири — 2", а также страна нуждается в электричестве, которое можно получить с помощью Москвы.

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Фото: Piter.tv