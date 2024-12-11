Политолог Маркелов объяснил, почему невозможна Ялта 2.0

Сергей Маркелов указал на сроки, в которые страны могут начать обсуждать вопрос урегулирования на Украине.

Западные СМИ, когда прогнозируют рабочую встречу российского президента Владимира Путина с лидером Белого дома Дональда Трампа, пишут о том, что политики вместе с китайским председателем Си Цзиньпином могут устроить Ялту 2.0 и поделить мир на сферы влияния по аналогии, как ранее это сделали главы Советского Союза, США и Великобритании в 1945 году. В интервью с журналистами телеканала "360.ru" российский политический психолог и советник Сергей Маркелов указал, что подобной встречи ждать рано. По его мнению, сейчас фиксируется этап со множеством пунктов, по которым государствам еще предстоит договориться.

Ялта — пока рано, потому что слишком много недоговоренностей. Эти недоговоренности будут по мере поступления решаться. Сергей Маркелов, политический психолог и советник

Аналитик уточнил, что раньше осени 2025 года никаких серьезных изменений может не случиться в вопросе соглашений по украинскому кризису. Сергей Маркелов считает, что сейчас американский президент проводит "реактивную политику". В свою очередь она может в долгосрочной перспективе.Эксперт шоу призвал нужно дождаться, когда глава США успокоится, прежде чем рассчитывать на серьезные встречи и договоренности на международном уровне.

Трампу нужно успокоиться, выспаться. Попить какие-то таблетки. Таким способом, каким Трамп запустил сегодня управление и перезагрузку США, перезагрузка серьезно не делается. Мы видим, что заявления оторваны от результата, от качества результата. Сергей Маркелов, политический психолог и советник

Политолог Маркелов заявил, что Франция потеряет армию и деньги при вводе войск на Украину.

Фото и видео: 360.ru