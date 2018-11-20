Политолог Игнатовский предрёк Петербургу блестящее будущее

Эксперт рассказал о петербургской уникальности.

В Санкт-Петербурге проживают люди с особенным менталитетом. Причина тому – уникальная атмосфера города в сочетании с его богатой историей. Его часто сравнивают с Москвой, однако именно город на Неве удостоился почётного звания культурной столицы. Петербуржцы на протяжении столетий двигали Россию вперёд.

Руководитель центра "ПолитГен" Ярослав Игнатовский восхищается жителями Санкт-Петербурга. Политолог считает, что их культурный код отражает в себе трепетное отношение к истории, любовь к прекрасному, готовность к подвигам на благо Родины. В памяти людей живы события военных лет. Блокада оставила свой след в судьбах многих семей.

При этом Ярослав Игнатовский уверен: в Санкт-Петербурге нет "квасного патриотизма". Идентичность жителей Северной столицы – осязаемая вещь. Они любят свой город, хранят устоявшийся сленг, осторожны к чужеродным идеями и не забывают о дружеском соперничестве с Москвой. "Окно в Европу" стало колыбелью российской элиты, воспитанной уважать глубокие традиции России.

"Однако у нашего города совершенно точно есть своя уникальная атмосфера, помноженная на богатую и содержательную историю. Это, само собой, не может не отражаться на ментальности и самосознании горожан", – подчеркнул Ярослав Игнатовский.

Политолог называет Санкт-Петербург "городом вольнодумцев". Люди спокойно воспринимают политические наскоки несистемной оппозиции. К примеру, Алексей Навальный выглядит в глазах петербуржцев типичным московским снобом. Заезжих консультантов его уровня никогда не слушали – город на Неве остаётся самодостаточным в своём протесте.

По мнению Ярослава Игнатовского, петербуржская идентичность сыграет существенную роль в грядущих выборах губернатора. Победу закономерно одержит кандидат, который хорошо разбирается в менталитете местного населения. Интеллигенты в Санкт-Петербурге всегда вызвали к себе уважение. Равно как и люди, готовые делиться своими мыслями о развитии города, сохранении его культуры, обладающие деловой хваткой.

"Точно можно сказать, что 2019 год будет для нашего любимого города очень важным. Ведь после 8 сентября станет ясно, как будет развиваться Санкт-Петербург в следующем десятилетии", – заключил политолог.

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