Полина Гагарина стала ведущей нового шоу на ТНТ

В проекте "Модные игры" жюри устроит испытания для участников и вычислит среди них настоящего стилиста.

18 июня на ТНТ стартуют "Модные игры" – новое утреннее шоу, в котором каждый может доказать, что он стилист. Задача жюри – отличить настоящего профи от того, кто хочет им казаться. Этим займутся постоянные эксперты шоу – fashion-блогер Карина Нигай, звёздный стилист и дизайнер собственной марки Алина Герман, актёр шоу "Импровизация", комик Антон Шастун. Ведущей шоу стала Полина Гагарина.

В каждом выпуске "Модных игр" перед членами жюри предстанут четверо участников. Один из них – стилист по профессии, другие же – стилисты по призванию. Жюри необходимо вычислить настоящего профессионала.

Участники проекта проходят три этапа. В "Самопрезентации" жюри оценивает внешний вид героев, во втором – "Заданные обстоятельства" – участникам за 15 минут надо собрать образ из случайных вещей. В последнем этапе "Одень звезду" участвуют селебрити, которые дают конкурсантам собственные задания. После каждого этапа выбывает один участник. В финале остаются двое, а победителя, который получает 100 тысяч рублей, определяет жюри. Если выигрывает не профессионал, а любитель, вместе с призом он получает официальный статус стилиста по версии телеканала ТНТ.

Фото: предоставленно организатором

