Полиция задержала в России участников экстремистского сообщества

Ирина Волк рассказала о работе полиции в нескольких регионов.

Российские правоохранительные органы задержали в стране участников экстремистского сообщества. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что операция выполнялась в содействии с сотрудниками Следственного комитета, Росгвардией и ФСИН. На текущий момент удалось пресечь незаконную деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая Масть" (запрещена на территории РФ), участники которой поддерживали связь с иностранными праворадикальными организациями. Сотрудники полиции считают, что подозреваемые готовили серию тяжких преступлений, направленных, в том числе, против национальных интересов страны. В ряде регионов были проверены места проживания членов криминального движения, фигуранты расследования сейчас задержаны. Среди них есть ранее судимые граждане. Они привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и преступления общеуголовной направленности.

В ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература. Изъято, предположительно, холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы. пресс-служба МВД России

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 205.2, 280 и 282 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

В Петербурге задержали рецидивиста за домогательства к 13-летней в Ленобласти.

Фото и видео: МВД Медиа