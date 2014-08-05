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Полиция задержала участников драки у станции метро "Комсомольская"
Сегодня, 14:26
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Полиция задержала участников драки у станции метро "Комсомольская"

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Известны все участники конфликта.

Правоохранительные органы задержали участников драки у московской станции метро "Комсомольская". Злоумышленники оказались жителями города Кемерово. Ранее они напали на пассажира. Инцидент зафиксирован в подземном переходе столичного метрополитена. Розыск осуществлялся полицией после опубликования в социальных сетях видео с конфликтом.

Установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

пресс-служба МВД по региону

В настоящее время фигуранты расследования доставлены в территориальное управление полиции. По факту драки возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют по статье за хулиганство.

Трое неизвестных напали на мужчину в переходе на станции "Комсомольская".

Фото: Piter.tv
 

Теги: драка, комсомольская, мвд, метро, мигранты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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