Полиция задержала участников драки у станции метро "Комсомольская"

Известны все участники конфликта.

Правоохранительные органы задержали участников драки у московской станции метро "Комсомольская". Злоумышленники оказались жителями города Кемерово. Ранее они напали на пассажира. Инцидент зафиксирован в подземном переходе столичного метрополитена. Розыск осуществлялся полицией после опубликования в социальных сетях видео с конфликтом.

Установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время фигуранты расследования доставлены в территориальное управление полиции. По факту драки возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют по статье за хулиганство.

Трое неизвестных напали на мужчину в переходе на станции "Комсомольская".

Фото: Piter.tv

