Полиция задержала участников драки у станции метро "Комсомольская"

Правоохранительные органы задержали участников драки у московской станции метро "Комсомольская". Злоумышленники оказались жителями города Кемерово. Ранее они напали на пассажира. Инцидент зафиксирован в подземном переходе столичного метрополитена. Розыск осуществлялся полицией после опубликования в социальных сетях видео с конфликтом.
Установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.
пресс-служба МВД по региону
В настоящее время фигуранты расследования доставлены в территориальное управление полиции. По факту драки возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют по статье за хулиганство.
Трое неизвестных напали на мужчину в переходе на станции "Комсомольская".
Фото: Piter.tv
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