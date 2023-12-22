Полиция задержала тихвинца, устроившего наркоплантацию на участке матери

Он выращивал марихуану.

Полиция задержала тихвинца, устроившего наркоплантацию на участке своей матери. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, расследуя уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков на территории Тихвинского района, полицейские вышли на след предполагаемого продавца запрещенных веществ. Это 35-летний неработающий, ранее судимый житель Тихвина.

На участке матери мужчины в деревне Ялгино полицейские осмотрели хозяйственные постройки. Там стражи правопорядка обнаружили семь пакетов из полимерного материала с растительным веществом зеленого цвета, а также светодиодные лампы, весы, удобрения и семена. Согласно проведенной экспертизе, в одном из пакетов находился каннабис (марихуана) массой 910 граммов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемый был задержан 11 марта.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области