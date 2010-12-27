Полиция задержала убийцу человека в Красном селе

Мужчина избил своего знакомого до смерти.

В понедельник, 15 июля петербургская полиция задержала 50-летнего мужчину, который ранее убил своего знакомого в Красном селе. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Второго июля около 18:00 мужчина гостил у погибшего 48-летнего знакомого. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый голыми руками избил противника до смерти. После этого он покинул квартиру.

Тело обнаружили пятого июля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть случилась из-за тупой травмы головы и субарахноидальных кровоизлияний. Также у мужчины нашли множественные переломы ребер.

Следствие возбудило уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь судьбу преступника будет решать суд.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на улице Коллонтай изнасиловали и ограбили петербурженку. На женщину напал мужчина, изнасиловал, вытащил из сумки 2 тыс. рублей, после чего быстро скрылся. Личность преступника пока не установлена.

Фото: Pixabay