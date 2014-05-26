Полиция задержала петербургскую "целительницу", снявшую порчу за 2 млн. рублей

Пострадавшая отдала за услуги ювелирные изделия на 1,8 млн. рублей и 195 тыс. рублей.

Во вторник, 1 июня, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 62-летняя управляющая ТСЖ. Она рассказала, что в сентябре прошлого года стала жертвой мошенницы. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 2 июня, полиция задержала 51-летнюю женщину, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Так, осенью прошлого года "целительница" убедила женщину, что на ней висит "порча", которую в срочном порядке необходимо снять. Пострадавшая отдала за услуги ювелирные изделия на 1,8 млн. рублей и 195 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали вора, обокравшего писателя Александра Пелевина.

Фото: Piter.tv