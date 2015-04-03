У пострадавшего диагностировали химический ожог век, его доставили в больницу.

Полиция задержала напавшего на пассажира в московском метро музыканта. Об этом рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД столицы Екатерина Гузь.

По её словам, молодой человек распылял в вагоне метро перцовый баллончик и ударил гражданина в ответ на его реплику о правилах приличного поведения в общественном транспорте.

МВД публикует ролик, на котором видно мужчину в шляпе, который пел в вагоне, прерывает другой пассажир. После этого между ними возник конфликт.

У пострадавшего диагностировали химический ожог век, его доставили в больницу.

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