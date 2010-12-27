У задержанных нашли целый набор оборудования для автоугонов.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что петербургские полицейские задержали банду автоугонщиков. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Угоньщики пытались присвоить себе автомобиль KIA Rio 55-летней горожанки. Инцидент произошел на Васильевском острове. Злоумышленников задержали, а машину вернули хозяйке. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность банды к другим угонам.

Известно, что у группы автоугонщиков обнаружили целый набор оборудования для похищения транспорта.

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